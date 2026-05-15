Vede muoversi qualcosa in mezzo al traffico | capotreno torna da Milano e salva un cucciolo di volpe

Giovedì pomeriggio, intorno alle 17, un capotreno di origini brianzole si trovava sulla superstrada in piena ora di punta quando ha visto muoversi qualcosa tra le auto. Dopo aver avvistato un cucciolo di volpe in mezzo alla carreggiata, ha deciso di intervenire per salvarlo. Tornato da Milano, l'uomo si è fermato e ha messo in sicurezza l’animale, evitando che potesse essere investito. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e si è concluso con il salvataggio del piccolo animale.

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