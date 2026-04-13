Montale salva un cagnolino in mezzo al traffico della via Emilia

Un automobilista che percorreva questa mattina la via Emilia a Montale ha fermato la propria auto per salvare un cagnolino che si trovava nel traffico. Durante l’intervento, l’uomo è stato morso a un dito dal cane, ma ha comunque deciso di intervenire per mettere in sicurezza l’animale. L’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni e il piccolo è stato preso in cura.

È un piccolo gesto di altruismo, che gli è costato anche un morso a un dito, ma che rivela sicuramente un grande cuore e tanta umanità quello che ha compiuto questa mattina un automobilista che stava transitando lungo la via Emilia a Montale. Ha notato un cagnolino impaurito che correva in mezzo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Cagnolino scappa e finisce in mezzo al traffico: salvato dai carabinieriPescia (Pistoia), 17 marzo 2026 – Vagava per la strada disorientato, proprio al centro della carreggiata.

Cade nel pozzo e vola per sei metri: salvato un cagnolino di appena un chilo e mezzoPesa appena un chilo e mezzo, ma ha vissuto un’avventura da gigante (e decisamente pericolosa).