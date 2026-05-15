Vandalizzata ancora la sede del partito | questa volta con la schiuma epossidica
Nella notte, la sede del partito è stata nuovamente presa di mira da atti di vandalismo. Questa volta, i responsabili hanno spruzzato schiuma epossidica lungo il bordo della porta, con l’intento di ostacolare l’ingresso una volta che la sostanza si fosse solidificata. In aprile, la stessa sede era stata coperta di scritte ingiuriose sulla saracinesca. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di entrambi gli episodi.
Ad aprile avevano vandalizzato la saracinesca coprendola di scritte ingiuriose. Adesso i vandali sono tornati all’attacco spruzzando la schiuma epossidica lungo il bordo della cler con l’obiettivo, una volta solidificata, di bloccare l’ingresso. È successo a Cesano Maderno e ad essere presa di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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