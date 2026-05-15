Vandalizzata ancora la sede del partito | questa volta con la schiuma epossidica

Nella notte, la sede del partito è stata nuovamente presa di mira da atti di vandalismo. Questa volta, i responsabili hanno spruzzato schiuma epossidica lungo il bordo della porta, con l’intento di ostacolare l’ingresso una volta che la sostanza si fosse solidificata. In aprile, la stessa sede era stata coperta di scritte ingiuriose sulla saracinesca. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di entrambi gli episodi.

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