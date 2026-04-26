Vandalizzata la sede di Fratelli d' Italia di Pescara il partito | Atto ignobile un' attacco alla democrazia FOTO

Nella notte, la sede di un partito politico a Pescara è stata danneggiata da atti vandalici. Sulle saracinesche sono stati disegnati simboli e scritte con spray rosso, tra cui una falce e martello e le parole “Acab” e “Fd’Israele infami”. Il partito ha condannato l’accaduto definendolo un “atto ignobile” e un “attacco alla democrazia”. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Vandalizzata la sede di Pescara di Fratelli d’Italia. Sulle saracinesche sono comparse, fatte con uno spray rosso, il simbolo della falce e il martello e le scritte “Acab” e “Fd’Israele infami”. A denunciarlo e condannare il gesto sono i rappresentanti del partito rimarcando il fatto che è stato.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate “Fasci appesi”, vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21... Vandalizzata la storica sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella: “Clima d’odio contro di noi”Atto vandalico contro la sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma: scritte offensive e simboli politici sulle serrande. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Corrotti e Fasci: imbrattate le sedi dei partiti; Vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro nazionale di Vannacci; Corrotti e mafia: imbrattata la sede del partito; Castellammare - Spiagge libere, via libera al servizio di salvataggio sull'arenile. Vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia di Pescara, il partito: Atto ignobile, un'attacco alla democrazia [FOTO]Ferma condanna del deputato Testa, dei coordinatori Cocchini e Cardelli e del gruppo consiliare regionale: Atto riconducibile all’estrema sinistra, che predica democrazia, ma non la rispetta. Andremo ... ilpescara.it Pescara: falce e martello sulla sede di Fratelli d’ItaliaIl disegno della falce e martello e la nota firma Acab a Pescara sulla serranda della sede di Fratelli d'Italia. Dura la nota dei meloniani ... rete8.it TvSei. . Festa della Liberazione. Cerimonia a Pescara Oggi l’Italia celebra il 25 aprile, giorno della Liberazione. Anche a Pescara si festeggia con cerimonie e iniziative che ricordano il valore della libertà e della democrazia. Vediamo come la città sta vivendo - facebook.com facebook