Sede di Fratelli d' Italia vandalizzata | la solidarietà del Partito democratico

La sede di un partito politico è stata danneggiata sabato 25 aprile, giornata della Liberazione. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha espresso solidarietà nei confronti di Fratelli d’Italia, che ha subito il vandalismo. La polizia sta indagando sul fatto, avvenuto durante un fine settimana di commemorazioni nazionali. Nessuna informazione è stata resa nota sui possibili responsabili o sulle modalità dell’attacco.

Solidarietà del gruppo consiliare del Pd a Fratelli d’Italia, la cui sede, sabato 25 aprile, giorno della Liberazione, è stata vandalizzata. “Le sedi dei partiti sono presidi di democrazia e partecipazione e devono essere rispettate, anche quando ci si confronta su basi opposte – scrivono i.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia di Pescara, il partito: "Atto ignobile, un'attacco alla democrazia" [FOTO] “Fasci appesi”, vandalizzata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via StalingradoBologna, 31 marzo 2026 – Vandali in azione nella notte a Bologna: imbrattato il nuovo quartier generale di Fratelli d’Italia, inaugurato lo scorso 21... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia di Pescara, il partito: Atto ignobile, un'attacco alla democrazia [FOTO]; Il deputato Testa e i dirigenti di Fratelli d'Italia condannano l'attacco alla sede del partito a Pescara; Corteo a Bologna: il video del lancio di verdura contro la sede di Fratelli d'Italia; Bologna, il video del lancio di verdura contro la sede di Fratelli d'Italia al corteo del 25 aprile. Sede di Fratelli d'Italia vandalizzata: la solidarietà del Partito democraticoCon una nota i consiglieri comunali d'opposizione esprimono vicinanza al partito di maggioranza la cui se dei Pescara, il 25 aprile, è stata presa di mira: Le sedi sono presidi di democrazia, vanno r ... ilpescara.it Pescara: falce e martello sulla sede di Fratelli d’ItaliaIl disegno della falce e martello e la nota firma Acab a Pescara sulla serranda della sede di Fratelli d'Italia. Dura la nota dei meloniani ... rete8.it VANDALIZZATA la sede di Fratelli d'Italia di Pescara, il partito: "Atto ignobile, un'attacco alla democrazia" https://cityne.ws/ZLrWr - facebook.com facebook