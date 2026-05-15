L’ex portiere Van der Sar ha espresso un giudizio positivo su Alisson, definendolo il miglior portiere per la Juventus. Ha inoltre parlato di Yildiz, sostenendo che potrebbe diventare un nuovo eroe per i tifosi, paragonandolo a Del Piero. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui Van der Sar ha commentato la situazione attuale della squadra e alcuni giovani talenti. Le sue parole si concentrano sulle potenzialità dei giocatori e sul loro ruolo nel club.

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© Calcionews24.com - Van der Sar non ha dubbi: «Alisson top per la Juventus. Yildiz può diventare un nuovo eroe per i tifosi, un po’ come lo è stato Del Piero»

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