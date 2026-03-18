Un ex portiere commenta le differenze tra il calcio di ieri e quello di oggi, sottolineando come il paragone tra un campione di 21 anni e un giocatore attuale evidenzi le variazioni nel modo di giocare e nelle capacità richieste. L’analisi si concentra sulle differenze tra le generazioni di calciatori e le loro caratteristiche in campo. Non vengono fatte considerazioni su motivazioni o cause, solo fatti concreti.

Rampulla non ha dubbi: l’ex portiere analizza le profonde differenze tra il calcio di ieri e le dinamiche attuali evidenziando i vari fuoriclasse. Le prestazioni dei giocatori del club bianconero innescano sempre inevitabili e affascinanti parallelismi storici. Intervenuto a TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha espresso un parere netto sulle odierne gerarchie offensive. L’analisi si è focalizzata sulle qualità di Kenan Yildiz, mettendo in contrapposizione il talento del ragazzo con quello di Alessandro Del Piero all’età di 21 anni. Secondo l’ex estremo difensore, se l’indimenticato capitano potesse scendere in campo nell’attuale contesto, riuscirebbe a realizzare un numero di reti decisamente superiore rispetto al turco, dimostrando una spiccata incisività sotto porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rampulla non ha dubbi: «Se metti Del Piero di 21 anni al posto di Yildiz oggi succederebbe questo». Il paragone

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