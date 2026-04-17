Il Flash Festival 2026 si amplia includendo quattordici masterclass dedicate al vino e cene conviviali a tavola lunga, oltre a una nuova installazione zen in Toscana. L’evento, che si svolge ad Arezzo, si distingue per aver integrato attività legate alla cultura del cibo e al benessere, senza limitarsi alla musica. Le iniziative sono state annunciate in vista della prossima edizione, prevista per quest’anno.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Flash Festival n on è un festival musicale con del cibo italiano “di contorno”. Non lo è mai stato. È un incontro immersivo di quattro giorni nel cuore della Toscana: intimo, curato e profondamente comunitario, dove la musica di livello internazionale dialoga con il cibo, il vino, il movimento e la narrazione. “Con piacere ritorniamo a Castiglion Fiorentino e in questo splendido Podere Sant’Apollonia portiamo il nostro concetto di festival: creare momenti di pace e reset intorno alla natura. In questi 4 giorni viene esaltata la cultura italiana dell’accoglienza. Un evento internazionale che sta registrando consensi anche tra gli italiani, per chi vorrà partecipare è possibile acquistare il pass di 4 giorni via on line.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Flash Festival 2026 si espande oltre la musica con 14 masterclass di vino, cene conviviali a tavola lunga e una nuova zen tent in Toscana

A Castiglion Fiorentino torna il Flash Festival 2026

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