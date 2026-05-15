Valsessera | ambientalisti inviano diffida a Meloni per bloccare le dighe

Gli ambientalisti della zona della Valsessera hanno inviato una diffida alla Presidente del Consiglio per chiedere di bloccare la realizzazione delle nuove dighe previste nel territorio. La questione riguarda le motivazioni che hanno portato alla decisione di costruire le dighe e le destinazioni d’uso dell’acqua delineate nei progetti approvati. La polemica si concentra sulle possibili implicazioni ambientali e sulla gestione delle risorse idriche in relazione alle opere predisposte nella valle.

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? Punti chiave Perché la nuova diga in Valsessera è finita sotto accusa?. Quali sono le reali destinazioni d'uso dell'acqua prevista dai progetti?. Come influirà il blocco della valutazione ambientale sul Consorzio Baraggia?. Perché gli ambientalisti propongono di abbandonare le grandi nuove opere?.? In Breve Rigetto proroga VIA blocca iter approvativo Consorzio di bonifica della Baraggia.. Criticità uso acque per settori agricoli tramite passante Elvo-Ingagna.. Associazioni propongono manutenzione invasi esistenti invece di nuovi progetti 2024.. Criteri Legge di Bilancio mettono in crisi graduatoria nazionale sicurezza idrica.. Tre associazioni ambientaliste hanno inviato una diffida formale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per bloccare i progetti infrastrutturali idrici in Valsessera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valsessera: ambientalisti inviano diffida a Meloni per bloccare le dighe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ’Tiglicidio’ nel mirino di ambientalisti e residenti. Sale la protesta, partita la diffida alla giunta Meloni e Rama: l’accordo strategico per bloccare i flussi migratoriA Palazzo Chigi, la premier Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama hanno definito oggi i nuovi pilastri della cooperazione tra i due Paesi,...