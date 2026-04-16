Oggi a Palazzo Chigi, la premier italiana e il primo ministro albanese hanno firmato un accordo che riguarda la cooperazione tra i due Paesi. Le parti hanno deciso di rafforzare la collaborazione nel settore della difesa e di adottare misure più efficaci per controllare i flussi migratori irregolari provenienti dall’Albania. La firma arriva in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza e immigrazione a livello internazionale.

A Palazzo Chigi, la premier Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama hanno definito oggi i nuovi pilastri della cooperazione tra i due Paesi, puntando con decisione sul fronte della difesa e sulla gestione dei flussi migratori irregolari. L’incontro ha segnato un passo avanti rispetto al vertice intergovernativo tenutosi cinque mesi fa a novembre, trasformando le discussioni diplomatiche in una strategia operativa che mira a ridefinire i rapporti di forza nel Mediterraneo. Strategia per i rimpatri e nuovi standard europei. Il cuore del confronto tra Roma e Tirana riguarda l’efficacia delle procedure di rientro non possiede i requisiti per restare in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni e Rama: l’accordo strategico per bloccare i flussi migratori

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