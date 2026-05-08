School Days 2026 a MagicLand

Il parco di divertimenti annuncia il ritorno degli School Days 2026, in programma il 13 e 14 maggio. Durante queste due giornate, saranno presenti diversi progetti educativi incentrati sullo sport, con la partecipazione di ospiti e attività dedicate ai visitatori. L'iniziativa coinvolge studenti e famiglie, offrendo opportunità di apprendimento e divertimento in un contesto ludico.

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Tornano gli, il 13 e 14 maggio. Il palinsesto dei progetti didattici dedicati allo sport si arricchisce di ospiti e attività.Ci sarà anche la partecipazione di Xenia Francesca Palazzo, protagonista assoluta del nuoto paralimpico internazionale. L’atleta, che ha.🔗 Leggi su Romatoday.it Welcome to Math Magic Land! Notizie correlate School Days 2026: a MagicLand la scuola esce dall’aula e diventa esperienza tra legalità, sicurezza e STEM. Integrabili nel PTOFIl 13 e 14 maggio MagicLand si trasforma nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: School Days, il groove che ha cambiato il jazz elettrico; Dopo il successo della prima edizione tornano gli School Days di MagicLand; Gli School Days a MagicLand con un programma più ricco -; Open Day: l’energia di una scuola che si vede e si sente. Howard County schools convert 3 days to full school days after extra snow days usedStudents in the Howard County Public School System will now have full days of school on three previously scheduled days off — March 3, April 6 and May 14 — as the district works to make up extra ... baltimoresun.com DepEd defends 3-term school calendar, says it cuts lost school days and streamlines learningEmphasizing that it is a pivotal reform that places quality teaching and learning at the heart of basic education in the country, the Department of Education (DepEd) fully supports the Cabinet-level ... businessmirror.com.ph Ci vediamo venerdì 15 maggio alla scuola secondaria di Creazzo per i Vicenza Open-School Days! Vi aspettiamo numerosi per conoscerci. Le presentazioni saranno alle ore 17.00, 17.50 e 18.40! Per la nostra scuola, per questa data non è necessaria l’is facebook