Renzo Testolin decade il presidente della Valle d' Aosta | la sentenza dopo il ricorso di Avs

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione dopo aver accolto il ricorso presentato dall'Associazione dei cittadini. La decisione si basa sulla legge regionale che stabilisce limiti di mandato, rendendo inegibile il presidente in carica. La sentenza ha effetto immediato e comporta la perdita della carica da parte del presidente dimissionario. La Regione dovrà ora procedere alle nomine necessarie per la gestione temporanea.

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs. Governatore della Valle d'Aosta dal 2 marzo 2023 e confermato il 6 novembre 2025, Renzo Testolin, 57 anni, esponente di primo piano dell'Union valdôtaine, è risultato il primo degli eletti con 3.808 preferenze personali nelle ultime elezioni regionali. La sua nomina a capo di un esecutivo sostenuto dagli autonomisti e da Forza Italia è stata da subito al centro di una querelle, politica prima e gudiziaria dopo, sull'interpretazione della legge regionale che fissa il limite di tre mandati per gli incarichi di governo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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