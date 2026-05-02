Il Tribunale della Valle d’Aosta ha deciso la decadenza di un rappresentante politico in seguito a un ricorso presentato contro di lui. La decisione si basa su norme che limitano il numero di mandati consecutivi, impedendogli di candidarsi nuovamente. La sentenza ha portato alla fine del suo incarico, dopo che i giudici hanno valutato la validità delle norme sui limiti di mandato e la loro applicazione nel suo caso.

? Cosa scoprirai Chi ha presentato il ricorso che ha portato alla caduta di Testolin?. Quali norme sui limiti di mandato hanno bloccato la sua rielezione?. Come cambierà la gestione della Giunta dopo questa sentenza improvvisa?. Quando deciderà il Consiglio di Stato il destino della politica valdostana?.? In Breve Ricorso presentato dai consiglieri del partito AVS per violazione limiti mandato.. Decisione del Tribunale di Aosta basata su interpretazione rigorosa norme regionali.. Prossima udienza decisiva presso il Consiglio di Stato fissata per il 7 maggio.. Il Tribunale di Aosta ha sancito la decadenza di Renzo Testolin dalla presidenza della Giunta regionale, accogliendo il ricorso presentato dai consiglieri di AVS.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, il Tribunale sancisce la decadenza di Testolin

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