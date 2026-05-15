Durante un episodio del videocast Privé, un’attrice e showgirl di 59 anni ha condiviso dettagli sulla propria vita intima. Ha dichiarato di praticare autoerotismo quotidianamente, spiegando che questa abitudine la aiuta a rilassarsi perché pensa troppo. Ha anche raccontato di non smettere di fare l'amore con un partner finché non raggiunge l’orgasmo. Infine, ha menzionato di aver sperimentato lo squirting una sola volta.

Nel salotto di Privé, l'attrice e showgirl ha parlato di tutto, con l'estrema franchezza che la contraddistingue. Di politica, passando da Pedro Sanchez a Silvio Berlusconi («conquistava tutti perché era un artista»); di tv e di cinema, citando Tinto Brass («Gli dissi di no per Così fan tutte») e Federico Fellini («Guardando una mia foto sulla copertina di un magazine, scrisse sul mio lato B “Ho deciso: io abito qui!”»); ma soprattutto di sessualità. Marini ha parlato senza filtri di esperienze intime, sex toy e rapporti a tre. Alla domanda sul sesso a tre, ha risposto senza esitazioni: «Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo». Aggiungendo che, rispetto all’esperienza con due donne, «con due uomini è più bello». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valeria Marini: «Mi masturbo tutti i giorni, ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo. Con un uomo non smetto di fare l'amore finché non raggiungo l'orgasmo. Lo squirting? È successo una volta»

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aleria Marini: «Sesso a tre Meglio con due uomini che con due donne. Mi masturbo tutti i giorni»

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