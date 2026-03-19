Monopattini in arrivo l’obbligo di targhe e assicurazioni | multe fino a 400 euro

È entrato in vigore un nuovo decreto che impone ai proprietari di monopattini di dotarli di targhe e di assicurazioni. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro. La normativa riguarda tutti i mezzi a motore utilizzati su strada pubblica, con l’obiettivo di regolamentare il loro utilizzo e garantire maggiori controlli. Le disposizioni si applicano immediatamente a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Da 100 a 400 euro di multa a chi non rispetta due nuovi obblighi: targa e assicurazione in monopattino. È ciò che prevede il decreto che è entrato in vigore e, adesso, concede ai proprietari dei mezzi a due ruote 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare l’obbligo dal prossimo 16 maggio. Potranno accedere alla piattaforma per richiedere la targa i cittadini, tramite Spid di secondo livello (nome utente e password più un codice temporaneo Otp via app o Sms) o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell’automobilista. Sulla piattaforma sarà possibile presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della Motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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