Porto Onda Marina il restyling è più vicino | via libera della Giunta al piano di rilancio

La Giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera che conferma le risultanze di un avviso esplorativo rivolto a operatori economici interessati a proporre un progetto di finanziamento per lo sviluppo e la gestione del porto turistico “Onda Marina”. Questa decisione rappresenta un passo avanti nel processo di restyling del porto, con l’obiettivo di attrarre investimenti e migliorare le strutture esistenti.

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