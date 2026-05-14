Porto Onda Marina il restyling è più vicino | via libera della Giunta al piano di rilancio
La Giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera che conferma le risultanze di un avviso esplorativo rivolto a operatori economici interessati a proporre un progetto di finanziamento per lo sviluppo e la gestione del porto turistico “Onda Marina”. Questa decisione rappresenta un passo avanti nel processo di restyling del porto, con l’obiettivo di attrarre investimenti e migliorare le strutture esistenti.
La Giunta comunale di Cesenatico ha approvato una delibera per confermare le risultanze dell’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico denominato “Onda Marina” e per la sua gestione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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