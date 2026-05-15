Vai in palestra tutti i giorni? il tuo corpo potrebbe avere qualcosa da dirti

Se si frequenta la palestra quotidianamente, potrebbe essere utile considerare cosa segnala il corpo. L'attenzione costante all'allenamento può far sorgere domande sul proprio benessere fisico e mentale. Riconoscere i segnali di un impegno eccessivo o di una possibile ossessione è importante per mantenere un equilibrio. La routine di alzarsi presto e dedicarsi all’attività fisica rappresenta un gesto di cura, ma è altrettanto importante ascoltare come reagisce il corpo a questa abitudine.

L'allenamento è per caso la tua ossessione? Rallenta, rifletti. Certo, c'è qualcosa di quasi eroico nell'alzarsi all'alba, infilarsi le scarpe, e andare a prendersi cura di se stessi in palestra. Ogni ripetizione è un atto di cura verso sé stessi, ogni chilometro sul tapis roulant è un regalo che fai al tuo cuore. Allenarsi è, a tutti gli effetti, una forma di amore proprio. Eppure, come in ogni grande storia d'amore, esiste il rischio di esagerare. Di scambiare la dipendenza per dedizione. E a quel punto il corpo, che ha una pazienza enorme, ma non infinita, smette di rispondere con entusiasmo e inizia a mandarti segnali sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Allenarsi tutti i giorni ha senso

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