Un grande esordio ci aspetta nella nuova uscita di Renoir Comics. Gaijin porta in Italia Ho qualcosa da dirti, la serie con cui l’autore coreano JH (Jung Ji Hun) ha esordito nel mondo del webtoon nel 2009. Nata sul web come fumetto a lettura verticale, non ha mai avuto finora un’edizione cartacea in nessun Paese al mondo. In questa sua prima opera, l’autore di T he Horizon (premio Yellow Kid Miglior fumetto a Lucca Comics & Games 2025) mostra già la grande empatia per i suoi personaggi che rende unica la sua poetica nel panorama del fumetto coreano. Le sue creature vivono esistenze travagliate, piene di tragedie e di dolore, ma sempre con una speranza di redenzione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ho qualcosa da dirti è un manga d’esordio che dovete leggere

Notizie correlate

Assassin and Cinderella è il manga demenziale che dovete leggere assolutamenteVolete leggere un manga divertente e surreale? Ottimo, grazie a J-POP Manga, è in arrivo Assassin and Cinderella.

Afterglow è un manga romantico che non dovete assolutamente perdereChi ama le storie d’amore, soprattutto quello intense, è in arrivo Afterglow, il manga perfetto per quello che cercate.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Dopo The Horizon, arriva in Italia il primo fumetto di JH; Fatti forza Nakamura: l'autrice del manga lascia X dopo le molestie dei fan.

Ho qualcosa da dirti, è un manga d’esordio che dovete leggereUn grande esordio ci aspetta nella nuova uscita di Renoir Comics. Gaijin porta in ... msn.com