gaijin presenta ho qualcosa da dirti di jh

Gaijin porta in Italia Ho qualcosa da dirti, la serie con cui l’autore coreano JH (Jung Ji Hun) ha esordito nel mondo del webtoon nel 2009. Nata sul web come fumetto a lettura verticale, non ha mai avuto finora un’edizione cartacea in nessun Paese al mondo. In questa sua prima opera, l’autore di The Horizon (premio Yellow Kid Miglior fumetto a Lucca Comics & Games 2025) mostra già la grande empatia per i suoi personaggi che rende unica la sua poetica nel panorama del fumetto coreano. Le sue creature vivono esistenze travagliate, piene di tragedie e di dolore, ma sempre con una speranza di redenzione. Una giornata di gioia. Una gita in auto con la famiglia.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Gaijin pubblica la serie di esordio di JH, l'autore di The Horizon https://www.lospaziobianco.it/gaijin-pubblica-la-serie-di-esordio-di-jh-lautore-di-horizon/fsp_sid=24179 Gaijin porta in Italia in anteprima al SalTo l'opera d'esordio di JH, l'autore di The Horizon. - facebook.com facebook