faccia a faccia tra candidati ghinelliani verso forza italia e romani in cerca di un lido

Due gruppi di candidati si sono affrontati in un faccia a faccia, con i rappresentanti dei ghinelliani che hanno rivolto un appello a Forza Italia e Romani, entrambi in cerca di un fronte unito. La coalizione di centrodestra si sta definendo con cinque liste pronte a scendere in campo per le elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio.

di Francesco Ingardia Cinque liste e stop. Dovrebbe avere questa conformazione la coalizione di centrodestra di qui al primo turno delle amministrative del 24 e 25 maggio. Il condizionale è d’obbligo, quando restano due o tre nodi di fondo da sciogliere agli azionisti della maggioranza uscente a Palazzo Cavallo. Un canovaccio trainato dalla triade Fratelli d’Italia-Forza Italia-Lega, più il tandem di civiche allestite dal candidato sindaco Marcello Comanducci e dall’avvocato Piero Melani Graverini. Non è ancora chiaro se Noi Moderati avrà la forza di riempire tutte le caselle delle candidature per il consiglio comunale. Ma la bussola delle tribolazioni di settimana punta ai ghinelliani e ai vannacciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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