Lunedì 18 maggio, l’Unione Sindacale di Base ha annunciato uno sciopero generale che interesserà diversi settori pubblici e privati in tutta Italia. La manifestazione è legata alla vicenda della Sumud Flotilla e mira a evidenziare le richieste dei lavoratori coinvolti. La decisione arriva dopo una serie di proteste e stop che si sono susseguiti negli ultimi mesi, senza che siano stati annunciati compromessi o accordi. La mobilitazione si prevede di vasta portata e coinvolgerà numerose aziende e servizi.

Altro sciopero, altro stop. Lunedì 18 maggio, l'Unione Sindacale di Base ha proclamato una protesta che coinvolgerà tutti i settori sia pubblici sia privati. Tra questi, potrebbero incrociare le braccia anche gli addetti ai trasporti pubblici e nazionali, oltre che i lavoratori di sanità e scuola. Escluso, per ora, solo il trasporto aereo, mentre quello su rotaie fa presagire malumori. Trenitalia non garantirà operatività per 24 ore, dalle 21 del giorno prima fino alle 21 del 18 maggio stesso. In categoria aderiscono Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper sono invece garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usb invoca lo sciopero in Italia il 18 maggio per la Sumud Flotilla. I lavoratori? Possono aspettare...

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