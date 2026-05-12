Flotilla intercettata nuovo sciopero a Livorno il 18 maggio Usb | Pronti a bloccare tutto di nuovo
A Livorno si annuncia un nuovo sciopero il 18 maggio, con manifestazioni in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. La Usb ha dichiarato la propria disponibilità a riprendere azioni di protesta e blocchi, mentre le autorità si stanno organizzando per gestire l’afflusso di manifestanti. La città si sta preparando a una giornata di mobilitazione e sensibilizzazione pubblica.
Livorno si prepara a una nuova giornata di mobilitazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. Usb ha proclamato per il 18 maggio uno sciopero cittadino al quale “aderiranno anche il Gruppo autonomo portuale, l’Ex Caserma Occupata e a Potere al Popolo”. Come ha spiegato.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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