Flotilla intercettata nuovo sciopero a Livorno il 18 maggio Usb | Pronti a bloccare tutto di nuovo

A Livorno si annuncia un nuovo sciopero il 18 maggio, con manifestazioni in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. La Usb ha dichiarato la propria disponibilità a riprendere azioni di protesta e blocchi, mentre le autorità si stanno organizzando per gestire l’afflusso di manifestanti. La città si sta preparando a una giornata di mobilitazione e sensibilizzazione pubblica.

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Livorno si prepara a una nuova giornata di mobilitazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. Usb ha proclamato per il 18 maggio uno sciopero cittadino al quale “aderiranno anche il Gruppo autonomo portuale, l’Ex Caserma Occupata e a Potere al Popolo”. Come ha spiegato.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sciopero generale il 18 maggio: l’Usb protesta contro la guerra? Domande chiave Come influenzerà lo sciopero i servizi sanitari e i trasporti nazionali? Chi sono i due attivisti coinvolti nella vicenda della... Flotilla, scatta la rete pro Pal. Centri sociali e antagonisti: "Pronti a bloccare tutto"Il caso della Flotilla sta assumendo dimensioni sempre maggiori, soprattutto dopo la richiesta da parte della polizia israeliana di una proroga di... Argomenti più discussi: Altri sei giorni in carcere, Avila e Abukeshek fanno lo sciopero della fame. E la Flotilla convoca un’assemblea in Turchia; Il tribunale israeliano proroga la detenzione degli attivisti della Flotilla; Israele prolunga il fermo degli attivisti della flotilla senza nessuna accusa formale; Flotilla, gli attivisti arrestati da Israele denunciano: Violenze e detenzione illegale. I due attivisti stranieri fatti scendere dalla Flotilla diretta a Gaza il 1 maggio scorso sono stati espulsi da Israele. Lo ha dichiarato su X il ministero degli Esteri israeliano. Saif Abu Keshek, cittadino spagnolo di origine palestinese, e il brasiliano Thiago Avila era x.com Sit-in Flotilla a Roma, 'Thiago e Saif liberi, Rubio non è il benvenuto' - reddit.com reddit Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Saif Abukeshek e Thiago ÁvilaIn un post su X, il ministero ha dichiarato: Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi oggi. Israele ... tg24.sky.it