Usb invoca lo sciopero il 18 maggio per la Flotilla I lavoratori? Possono aspettare

Lunedì 18 maggio, l’Unione Sindacale di Base ha annunciato uno sciopero che interesserà diversi settori pubblici e privati. La protesta si inserisce in un calendario di agitazioni già programmato, con i lavoratori chiamati a fermarsi in quella data. La decisione arriva senza indicare tempistiche o motivazioni specifiche legate alle richieste dei partecipanti, e coinvolge un’ampia gamma di settori, lasciando ai lavoratori la scelta di aderire o meno.

Altro sciopero, altro stop. Lunedì 18 maggio, l'Unione Sindacale di Base ha proclamato una protesta che coinvolgerà tutti i settori sia pubblici sia privati. Tra questi, potrebbero incrociare le braccia anche gli addetti ai trasporti pubblici e nazionali, oltre che i lavoratori di sanità e scuola. Escluso, per ora, solo il trasporto aereo, mentre quello su rotaie fa presagire malumori. Trenitalia non garantirà operatività per 24 ore, dalle 21 del giorno prima fino alle 21 del 18 maggio stesso. In categoria aderiscono Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper sono invece garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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