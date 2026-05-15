Usa la scheda carburante della Polizia Municipale per rifornire la propria auto | nei guai consigliere comunale
A Pietradefusi, un consigliere comunale è stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver utilizzato la scheda carburante della Polizia Municipale per rifornire la propria auto. La vicenda ha portato all'applicazione di una misura cautelare che prevede l'obbligo di presentarsi periodicamente presso la P.G. per il sospetto di peculato continuato. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sui passaggi procedurali o sulle eventuali accuse specifiche.
A Pietradefusi, nella provincia di Avellino, un consigliere comunale è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG per peculato continuato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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