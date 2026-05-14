Pavia usa la carta carburante dell’amministrazione per la propria auto | denunciato volontario della Croce rossa

A Pavia, un volontario della Croce Rossa italiana è stato denunciato dai carabinieri perché aveva usato la tessera carburante dell’amministrazione per rifornire la propria vettura. L’indagine è partita dopo alcuni controlli sui pagamenti effettuati con la tessera, che ha evidenziato consumi non corrispondenti alle attività ufficiali. La denuncia riguarda l’uso improprio delle risorse dell’organizzazione, che sono state impiegate per fini personali. La vicenda ha portato a un intervento delle forze dell’ordine e all’avvio di procedimenti legali.

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Pavia, 14 maggio 2026 – È stato denunciato dai carabinieri il volontario del comitato della Croce rossa italiana di Pavia utilizzava la tessera carburante dell’amministrazione per rifornire di carburante la propria auto. Peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono le accuse mosse dai militari a seguito di complessa ed articolata attività di indagine. La dinamica. L’indagine ha preso le mosse da una serie di operazioni sospette registrate dal 2024 al 2026 che hanno riguardato un totale di circa 8000 euro di rifornimenti effettuati in orari particolari e non su mezzi in uso alla Croce rossa.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, usa la carta carburante dell’amministrazione per la propria auto: denunciato volontario della Croce rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bordighera: il volontario della Croce Rossa scrive la sua storiaIl comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana organizza un incontro culturale per la presentazione dell’opera scritta dal proprio volontario... Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo... Argomenti più discussi: Procura di Pavia chiude le indagini su Garlasco, 'Chiara uccisa da Sempio'; Caso Garlasco, procura Pavia chiude indagine: Chiara Poggi ha rifiutato Sempio e lui l'ha uccisa. #Laprovinciapavese - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pavia, usa la carta carburante dell’amministrazione per la propria auto: denunciato volontario della Croce rossaScoperto un ammanco di 8mila euro: peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono le accuse mosse dai militari all’uomo ... ilgiorno.it Scippa borsa a una pensionata arrestato mentre usa la cartaUsa una carta di credito scippata ad una pensionata che stava andando a messa e cerca di fare acquisti al Media World all’interno del centro commerciale Iper di Montebello della Battaglia. Ma i ... laprovinciapavese.gelocal.it