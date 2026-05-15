Trump saluta la Cina | Con Xi accordi commerciali fantastici

Donald Trump ha lasciato Pechino dopo aver partecipato a incontri con le autorità cinesi, durante i quali sono stati firmati accordi commerciali tra le due parti. In un messaggio pubblico, l’ex presidente ha affermato che i patti raggiunti con il leader cinese sono stati “fantastici”. Le discussioni si sono concentrate su questioni di commercio e investimenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici degli accordi o sui risultati delle trattative. La visita si è conclusa con un breve saluto pubblico da parte di Trump.

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Donald Trump ha lasciato Pechino dopo aver «raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull’espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull’affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni», ha spiegato l’omologo cinese Xi Jinping. Da parte sua, il presidente Usa ha affermato che l’incontro è stato «di grande successo» e «indimenticabile». Sono stati diversi i temi sul tavolo: dal petrolio ai dazi all’ intelligenza artificiale, fino all’ Iran e dunque Hormuz, senza dimenticare ovviamente Taiwan. Un tema sempre caldo per la Repubblica Popolare e affrontato da Xi non appena Trump è sceso dall’Air Force One. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump saluta la Cina: «Con Xi accordi commerciali fantastici» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump hails US-China ties, signals Xi meet is on Sullo stesso argomento Trump in Cina: “Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi”Il presidente Usa Donald Trump, nel corso del suo incontro con Xi Jinping a Zhongnanhai ha affermato che i due hanno concluso “fantastici accordi... Trump a Pechino: “Fantastici accordi commerciali con Xi”Vertice Usa-Cina a Pechino tra aperture economiche e tensioni strategiche: il presidente americano parla di intese “vantaggiose per entrambi i Paesi”... Trump saluta la Cina: Con Xi accordi commerciali fantasticiTrump saluta la Cina dopo l'incontro con Xi: Accordi commerciali fantastici. Com'è andato il vertice di Pechino. lettera43.it Accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino Agli Stati Uniti non resta x.com Xi avverte Trump riguardo a Taiwan durante il vertice ad alto rischio con la Cina reddit Trump saluta Xi e annuncia: Sull'Iran la pensiamo allo stesso modo. Hormuz deve riaprireIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso la visita in Cina portandosi dietro accordi commerciali fantastici e ... iltempo.it