Trump saluta la Cina | Con Xi accordi commerciali fantastici

Da lettera43.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha lasciato Pechino dopo aver partecipato a incontri con le autorità cinesi, durante i quali sono stati firmati accordi commerciali tra le due parti. In un messaggio pubblico, l’ex presidente ha affermato che i patti raggiunti con il leader cinese sono stati “fantastici”. Le discussioni si sono concentrate su questioni di commercio e investimenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici degli accordi o sui risultati delle trattative. La visita si è conclusa con un breve saluto pubblico da parte di Trump.

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Donald Trump ha lasciato Pechino dopo aver «raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull’espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull’affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni», ha spiegato l’omologo cinese Xi Jinping. Da parte sua, il presidente Usa ha affermato che l’incontro è stato «di grande successo» e «indimenticabile». Sono stati diversi i temi sul tavolo: dal petrolio ai dazi all’ intelligenza artificiale, fino all’ Iran e dunque Hormuz, senza dimenticare ovviamente Taiwan. Un tema sempre caldo per la Repubblica Popolare e affrontato da Xi non appena Trump è sceso dall’Air Force One. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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