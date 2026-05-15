Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il leader cinese a Zhongnanhai e ha dichiarato di aver concluso con lui “fantastici accordi commerciali”. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa in cui entrambi i leader hanno partecipato a un confronto pubblico. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’intesa, ma le parole del presidente americano sono state ripetute in diverse occasioni durante l’evento. L’incontro si è svolto nel contesto di un vertice bilaterale tra i due paesi.

Il presidente Usa Donald Trump, nel corso del suo incontro con Xi Jinping a Zhongnanhai ha affermato che i due hanno concluso “fantastici accordi commerciali”. Finora la Casa Bianca non ha reso noti dettagli degli accordi raggiunti durante il vertice fra Trump e Xi a Pechino. Ieri, in un’intervista rilasciata a Fox News al termine del suo incontro di due ore con Xi, Trump ha parlato di soia, aerei e petrolio. Incontrando nuovamente Xi oggi, il presidente Usa ha definito la visita “incredibile” e ha affermato che “ne sono derivati molti benefici”, fra cui “alcuni fantastici accordi commerciali” che sono “ottimi per entrambi i Paesi”. Il corteo presidenziale di Donald Trump è arrivato questa mattina a Zhongnanhai, il complesso della leadership centrale cinese adiacente alla Città Proibita di Pechino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Cina: “Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi”

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Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

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