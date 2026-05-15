Trump in Cina | Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il leader cinese a Zhongnanhai e ha dichiarato di aver concluso con lui “fantastici accordi commerciali”. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa in cui entrambi i leader hanno partecipato a un confronto pubblico. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’intesa, ma le parole del presidente americano sono state ripetute in diverse occasioni durante l’evento. L’incontro si è svolto nel contesto di un vertice bilaterale tra i due paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente Usa Donald Trump, nel corso del suo incontro con Xi Jinping a Zhongnanhai ha affermato che i due hanno concluso “fantastici accordi commerciali”. Finora la Casa Bianca non ha reso noti dettagli degli accordi raggiunti durante il vertice fra Trump e Xi a Pechino. Ieri, in un’intervista rilasciata a Fox News al termine del suo incontro di due ore con Xi, Trump ha parlato di soia, aerei e petrolio. Incontrando nuovamente Xi oggi, il presidente Usa ha definito la visita “incredibile” e ha affermato che “ne sono derivati molti benefici”, fra cui “alcuni fantastici accordi commerciali” che sono “ottimi per entrambi i Paesi”. Il corteo presidenziale di Donald Trump è arrivato questa mattina a Zhongnanhai, il complesso della leadership centrale cinese adiacente alla Città Proibita di Pechino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trump in cina abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con xi
© Lapresse.it - Trump in Cina: “Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

Video Trump: «Chiesto alla Cina di rinviare il vertice con Xi Jinping»

Sullo stesso argomento

Trump in Cina per il summit con Xi Jinping: 5 scenari del vertice su guerra, strategie commerciali e TaiwanA 9 anni dall’ultima visita, il Presidente USA torna a Pechino dopo aver perso 90 miliardi di export, incendiato Hormuz e fornito 11 miliardi di armi...

Leggi anche: Usa-Cina, concluso il vertice Trump-Xi: circa due ore di colloquio

trump in cina abbiamoTrump a Xi Jinping: Abbiamo un ottimo rapporto, risolviamo i problemi velocemente(Agenzia Vista) Dunque, come sapete, il Presidente è atterrato in Cina poche ore fa. Sapete, per via dei protocolli del Secret Service, non ... stream24.ilsole24ore.com

trump in cina abbiamoCosa va a fare Trump in Cina da Xi Jinping e chi sono i 16 manager di grandi aziende che lo accompagnanoQuello del presidente degli Stati Uniti a Pechino è sostanzialmente un viaggio d'affari: durerà due giorni. Ci sono Elon Musk, Tim Cook, Larry Fink di BlackRock e non solo ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web