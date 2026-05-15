Usa Corte suprema approva pillola abortiva via posta

La Corte suprema ha approvato la possibilità di ricevere la pillola abortiva tramite posta, senza dover fissare un appuntamento di persona. La decisione permette alle donne di ottenere il farmaco senza recarsi fisicamente in strutture sanitarie, semplificando così le procedure. La normativa riguarda le modalità di distribuzione e accesso alla pillola abortiva, che potrà essere inviata direttamente all’indirizzo della paziente. La misura mira a rendere più agevole l’accesso alla procedura abortiva.

La Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la pillola abortiva mifepristone potrà continuare a essere disponibile per posta senza la necessità di un appuntamento con presenza di un medico o un operatore sanitario. Una decisione della Corte d’appello federale del quinto circuito, con sede a New Orleans, emessa il primo maggio, aveva messo a rischio l’ampio accesso al farmaco. Ora, la Corte suprema ha accolto le richieste d’urgenza presentate dalle aziende farmaceutiche Danco Laboratories e GenBioPro, che chiedevano il blocco di quella sentenza. La decisione rappresenta una sconfitta per lo Stato della Louisiana e garantisce che non vi saranno interruzioni nella disponibilità del farmaco mentre il contenzioso giudiziario prosegue. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Senator Josh Hawley Introduces Bill to Ban Abortion Drug Mifepristone in the United States | APT

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