Bloccata la pillola abortiva via telemedicina | stop alla FDA

Una recente decisione giudiziaria ha impedito l'accesso alla pillola abortiva somministrata tramite telemedicina, bloccando di fatto la possibilità di riceverla senza recarsi in una struttura sanitaria. La Corte ha deciso di sospendere l’autorizzazione della FDA, ignorando le raccomandazioni ufficiali e le evidenze scientifiche che supportavano l’uso sicuro del farmaco in modalità a distanza. La misura avrà ripercussioni sulle donne che vivono in aree remote o con limitato accesso ai servizi sanitari.

? Cosa scoprirai Come influirà questa sentenza sulle pazienti che vivono in zone isolate?. Perché i giudici hanno ignorato le linee guida scientifiche della FDA?. Quali altri stati potrebbero seguire l'esempio della Louisiana nel breve termine?. Chi potrà intervenire per ripristinare l'accesso al farmaco tramite telemedicina?.? In Breve Mifepristone impiega nel 66% degli aborti USA e serve il 25% tramite telemedicina.. CEO GenBioPro Evan Masingill contesta la decisione ignorando i dati scientifici FDA.. Giudice David C. Joseph aveva inizialmente accolto la richiesta della Louisiana ad aprile.. Procuratori di Idaho, Kansas e Missouri seguono la linea legale della Louisiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bloccata la pillola abortiva via telemedicina: stop alla FDA Notizie correlate Farmaci anti-obesità: da Fda Usa via libera in tempi record alla nuova pillola di Eli Lilly?(Adnkronos) – Disco verde in tempi record dalla Food and Drug Administration statunitense al nuovo farmaco anti-obesità in pillola orforglipron... Foundayo, la nuova pillola per dimagrire ora approvata dalla FDA può essere assunta anche a stomaco pienoFoundayo (orforglipron) è una nuova pillola orale di Eli Lilly per il trattamento di obesità e sovrappeso: può essere assunta senza particolari... Altri aggiornamenti La Casa Bianca si schiera a favore della pillola abortivaWashington, 11 apr. (askanews) – La Casa Bianca sostiene l’approvazione da parte della FDA del mifepristone, ha detto ai giornalisti l’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre dopo che una ... affaritaliani.it Il Piemonte e il caso della pillola abortiva: 'Vietò la Ru486 nei consultori con un comunicato'Nel 2020 la Regione Piemonte ha vietato con un comunicato stampa e senza una circolare alle Asl la somministrazione della pillola abortiva nei consultori. Lo riporta il quotidiano La Stampa. Le ... ansa.it