La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di ripristinare temporaneamente la possibilità di ricevere il mifepristone, una pillola abortiva, tramite spedizione postale o prescrizione telemedica. Questa decisione riguarda una procedura che consente alle donne di ottenere il farmaco senza doversi recare fisicamente in clinica. La misura si applica in un momento in cui il dibattito sul diritto all’aborto è molto acceso nel Paese.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha momentaneamente ripristinato la possibilità di ricevere per posta o di farsi prescrivere via telemedicina il mifepristone, una pillola abortiva molto comune. Il tribunale avrà tempo fino all’11 maggio per valutare il caso, a seguito dei ricorsi presentati dalla Danco e dalla GenBioPro, due aziende farmaceutiche che lo producono, contro una sentenza che, lo scorso venerdì, aveva vietato entrambe le possibilità. La decisione, presa da una Corte d’appello, era la più restrittiva da quando, nel 2022, i giudici annullarono la sentenza “Roe v. Wade” che, nel 1973, aveva reso legale l’aborto a livello federale. La prescrizione della pillola abortiva attraverso la telemedicina e la sua ricezione per posta è uno dei metodi più popolari negli USA.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ripristinato la possibilità di ricevere il mifepristone, una pillola abortiva, per posta

The Abortion Pill Fight That Could Rewrite US Health Care

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