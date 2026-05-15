Il governo italiano si prepara ad accogliere costruttori cinesi interessati all’acquisizione di fabbriche di automobili nel paese. Due anni fa, un ministro aveva espresso entusiasmo per questa possibilità, poi si era fermato a causa delle pressioni di un amministratore delegato. Recentemente, la stessa figura ha confermato che ci sono aziende cinesi interessate ad investimenti nel settore automobilistico italiano, e le autorità sono pronte ad aprire le porte a queste trattative.

La conferma, questa volta, è senza mezzi termini: ci sono costruttori cinesi interessati ad acquisire fabbriche di auto in Italia e il governo è pronto ad aprire le porte. Dopo averlo anticipato durante un question time alla Camera, il ministro delle Imprese Adolfo Urso rompe ogni indugio e chiarisce che gli impianti di Stellantis potrebbero ospitare in futuro carmakers di Pechino: “Ci sono una, due o tre aziende automobilistiche cinesi che stanno pensando di investire in Italia e nel caso sono le benvenute”. Ormai è solo questione di tempo. Alla vigilia della presentazione del piano industriale del gruppo franco-italiano, in programma il 21 maggio, si affastellano da settimane i possibili pretendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Urso festeggia l’arrivo dei cinesi nelle fabbriche di Stellantis. Due anni fa li voleva lui: si fermò dopo le minacce dell’ad

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