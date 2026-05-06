Stellantis Urso sdogana i cinesi a Cassino | A breve novità su possibili investimenti Poi dà i numeri per difendere l’azienda

Nella giornata di ieri, un rappresentante del governo ha incontrato i vertici di un’azienda automobilistica per discutere di possibili investimenti e di un incontro programmato con il governatore locale. L'interlocutore ha annunciato che a breve saranno comunicati dettagli sui progetti futuri dell’azienda, e ha fornito alcuni dati per sostenere le attività dell’azienda stessa. Prevede inoltre di convocare un tavolo dedicato al settore automobilistico nelle prossime settimane.

“Nella giornata di ieri abbiamo avuto un confronto con l’azienda in preparazione dell’incontro che avrò la prossima settimana con il governatore Rocca e poi del tavolo automotive che convocherò nelle prossime settimane. Riteniamo che in quella sede potremmo dare una prospettiva certa anche a questo stabilimento sia con riferimento alla continuità produttiva dei due modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio e del nuovo Maserati Grecale, sia ai possibili investimenti produttivi con partner internazionali che il gruppo intende realizzare in alcuni stabilimenti europei per garantirne livelli produttivi e occupazionali”. Così il ministro Adolfo Urso ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Urso sdogana i cinesi a Cassino: “A breve novità su possibili investimenti”. Poi dà i numeri per difendere l’azienda Notizie correlate Leggi anche: Stellantis respira: vendite su a inizio anno ma Cassino chiude ancora. E l’azienda spinge il diesel mentre l’elettrico avanza Leggi anche: Stellantis valuta la cessione di alcune fabbriche europee: c’è anche Cassino. Così i cinesi potrebbero iniziare a produrre in Italia Contenuti utili per approfondire Stellantis, il Piano Italia prosegue secondo Urso: La produzione è tornata a crescereCon il prossimo tavolo automotive, il governo punta a definire un futuro più chiaro per lo stabilimento Stellantis di Cassino ... clubalfa.it Stellantis di Cassino, la settimana inizia con un nuovo stop produttivoOggi e domani si fermano tre reparti. Previsto a breve un incontro tra il ministro dello Sviluppo economico Urso e il presidente della Regione Rocca ... rainews.it