Uomo trovato morto nel bosco | si è trattato di un gesto estremo

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato morto in un'area boschiva nelle prime ore del mattino. La scoperta è avvenuta lungo i sentieri che attraversano il Monte Maddalena, un vasto spazio verde vicino alla città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause, ma appare evidente che si tratta di un gesto volontario. La zona è stata messa sotto osservazione.

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Una mattinata segnata dal dolore sui sentieri del Monte Maddalena, il polmone verde che sovrasta la città. Poco dopo le 9 di venerdì 15 maggio, un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita lungo uno dei percorsi che attraversano i boschi. I soccorritori, giunti rapidamente con automedica e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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