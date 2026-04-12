Appennino pistoiese dramma nel bosco | uomo trovato morto nel rogo

Da ameve.eu 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 68 anni, residente a San Marcello, è stato trovato morto tra le aree boschive dell’Appennino pistoiese nel pomeriggio di domenica 12 aprile. La sua morte è avvenuta in circostanze che coinvolgono un incendio nel bosco, che ha causato la sua morte. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per ricostruire quanto accaduto.

Un uomo di 68 anni, residente a San Marcello, è deceduto nel pomeriggio di questa domenica 12 aprile tra le zone boschive dell’Appennino pistoiese. Il corpo senza vita è stato rinvenuto dai soccorritori intorno alle 15:30 nelle vicinanze di Prataccio e Piteglio, in un’area impervia raggiungibile tramite via Capanne di Sotto, mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo per domare un incendio di sterpaglie. Le dinamiche del rogo e l’intervento dei soccorsi. L’operazione di spegnimento, avviata in un contesto geografico particolarmente difficile per via della vegetazione fitta e del terreno accidentato, ha preso una piega drammatica quando i tecnici del fuoco si sono imbattuti nella vittima, completamente avvolta dalle fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu

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