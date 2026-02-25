Ragazzo di 28 anni trovato morto nel dirupo | si è trattato di un gesto estremo?

Prima di allontanarsi avrebbe inviato alcuni messaggi ai familiari, annunciando il suo drammatico intento. Le ricerche del giovane, un 28enne residente a Maclodio, sono scattate immediatamente e si sono concentrate nei boschi che circondano l’area del monastero di Montecastello, in territorio comunale di Tignale, dopo il ritrovamento della sua auto sulla strada principale nei pressi del santuario. Una corsa contro il tempo per evitare il dramma, purtroppo inutile. Le operazioni, avviate intorno alle 16 di martedì 24 febbraio, si sono concluse tragicamente poche ore dopo: verso le 21 il corpo senza vita del ragazzo è stato individuato in un dirupo e successivamente recuperato. Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, con il supporto di personale specializzato Saf (Speleo alpino fluviale). Attivate anche risorse regionali con l’impiego di sistemi Sapr (droni), utilizzati per le operazioni di localizzazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Uomo trovato morto nel pomeriggio: ipotesi gesto estremo

