Dimesso l'uomo evirato dalla compagna ad Angri ma ora non sa dove andare | casa sua è sequestrata

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni, vittima di un episodio violento avvenuto il primo maggio che ha portato alla sua evirazione, è stato dimesso dall'ospedale. La sua abitazione è attualmente sotto sequestro, lasciandolo senza un luogo dove vivere. La compagna coinvolta nell'aggressione è stata arrestata e si trova in carcere. L’avvocato dell’uomo ha dichiarato alcune informazioni sulla situazione legale e sulle condizioni di salute del suo assistito. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria.

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Dimesso dall'ospedale l'uomo di 41 anni evirato dalla compagna il 1 maggio. L'avvocato Pisani: "Casa sua è ancora sotto sequestro, non sa dove andare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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