Dimesso l'uomo evirato dalla compagna ad Angri ma ora non sa dove andare | casa sua è sequestrata

Un uomo di 41 anni, vittima di un episodio violento avvenuto il primo maggio che ha portato alla sua evirazione, è stato dimesso dall'ospedale. La sua abitazione è attualmente sotto sequestro, lasciandolo senza un luogo dove vivere. La compagna coinvolta nell'aggressione è stata arrestata e si trova in carcere. L’avvocato dell’uomo ha dichiarato alcune informazioni sulla situazione legale e sulle condizioni di salute del suo assistito. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria.

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