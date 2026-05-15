Uomini e Donne Ciro e Elisa si sono già separati | cos’è successo

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno annunciato la fine della loro relazione poco dopo aver scelto di stare insieme nel programma televisivo. Le voci indicano che siano già in fase di separazione, anche se i dettagli non sono stati ufficialmente comunicati. Nei giorni successivi alla decisione, sono state riportate indiscrezioni che parlano di divergenze tra i due e di una rottura avvenuta in breve tempo. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli appassionati del programma.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi si sono lasciati poco dopo la scelta? Le ultime indiscrezioni Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. E’ quanto accaduto a “Uomini e Donne”, con l’ex fidanzato di Martina De Ioannon che ha quindi messo la parola fine al suo trono scegliendo la 23enne catanese. Ma, come vanno tra loro le cose al di fuori delle telecamere? Ecco le ultime indiscrezioni. Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Erano loro due le possibili scelte di Ciro Solimeno a “Uomini e Donne“. Alla fine l’ex fidanzato di Martina De Ioannon ha scelto Elisa, la quale ha detto sì. Maria De Filippi, come ricorderete, aveva chiesto a Ciro di diventare tronista dopo la fine della relazione con la De Ioannon, dando così il via a uno dei troni più discussi e seguiti delle ultime stagioni del dating show Mediaset. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Uomini e Donne Il Bacio di Ciro e Elisa e le Reazioni in Studio

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