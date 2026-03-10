Durante una puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha deciso di scegliere Elisa, tra momenti di tensione, baci e confronti accesi. La scena si è svolta davanti alle telecamere, coinvolgendo i partecipanti e il pubblico presente in studio. La decisione ha concluso una serie di incontri e discussioni tra i due, portando al verdetto finale.

Scopri come Ciro Solimeno ha scelto Elisa a Uomini e Donne di Maria De Filippi tra baci, tensioni e confronti infuocati. Tutti i dettagli della scelta finale. Il cammino di Ciro Solimeno nel celebre dating show di Maria De Filippi non è stato affatto una passeggiata. Sin dal suo ingresso sul trono, Ciro ha messo in mostra un temperamento acceso, impulsivo, sempre in bilico tra ciò che sente e ciò che pensa sia giusto fare. Un protagonista che non ha mai nascosto le proprie fragilità, lasciando che fossero le emozioni a guidarlo. Tra le tante ragazze scese per lui, Elisa è stata quella capace di rompere gli equilibri. Con lei, fin dalle prime esterne, si è creata una connessione fuori dal comune. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Ciro Sceglie Elisa!

Articoli correlati

Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Federico Sceglie Lucia!La scelta che fa sognare il pubblico: Federico segue il cuore, sceglie Lucia e lascia il programma mano nella mano tra applausi e petali rossi.

Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Alessio Sceglie Rosanna!Scopri la storia sorprendente di Alessio e Rosanna: una coppia nata con lentezza ma che ha saputo emozionare il pubblico del Trono Over fino alla...

Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Ciro Sceglie Elisa!

Contenuti e approfondimenti su Ipotetiche Puntate

Temi più discussi: Uomini e Donne Ipotetiche Puntate | Jakub Ritorna E Sceglie Sara!; Uomini E Donne, Ipotetiche Puntate: Sebastiano Cambia Idea E Sceglie Elisabetta!; Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Jakub Ritorna E Sceglie Sara!; Un Posto Al Sole Ipotetiche Puntate | Ecco Chi Spia le Gemelle Cirillo!.

Uomini e Donne, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 marzoNel parterre over Mario e Cinzia finiscono nel mirino di Tina Cipollari. Non mancheranno nuovi attacchi anche per Gemma Galgani ... 105.net

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 9 al 13 marzo 2026: Cinzia fa infuriare Maria De Filippi, Elisabetta se ne vaScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne in onda dal 9 al 13 marzo 2026 su Canale 5. msn.com

Uomini e Donne, Ipotetiche Puntate: Jakub Ritorna E Sceglie Sara! - facebook.com facebook