Lo strappo nel cielo di carta | nuovo incontro ispirato al Mito della Caverna di Platone

Martedì 12 maggio alle ore 21 si terrà presso il Planetarium Pythagoras - Città Metropolitana di Reggio Calabria, il settimo appuntamento della rassegna "Lo strappo nel cielo di carta". Il ciclo di incontri ispirati al Mito della Caverna di Platone, questa volta si svilupperà in un incontro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

"Lo strappo nel cielo di carta": piccola lezione su Platone al PlanetariumAppuntamento martedì 10 marzo alle ore 21 con il quarto incontro della rassegna "Lo strappo nel cielo di carta" a cura del prof.

Luna, Venere e Pleiadi: lo straordinario incontro nel cielo notturnoUn raro allineamento tra la Luna crescente, il pianeta Venere e l’ammasso delle Pleiadi ha offerto uno spettacolo astronomico senza precedenti nella...

Argomenti più discussi: Martedì 12 maggio al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana la Nascita della biopolitica · ilreggino.it; Venerdì 8 maggio al Planetarium Pythagoras la conferenza del Professor Daniele Castrizio; Reggio: al Planetarium Pythagoras la Nascita della biopolitica.