Lo strappo nel cielo di carta | piccola lezione su Platone al Planetarium
Martedì 10 marzo alle 21 si tiene al Planetarium il quarto appuntamento della rassegna
Appuntamento martedì 10 marzo alle ore 21 con il quarto incontro della rassegna "Lo strappo nel cielo di carta" a cura del prof. Gianfranco Cordì, filosofo della scienza Né scolastica né accademica, questa piccola lezione su Platone al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, proposta nell’ambito della rassegna Lo strappo nel cielo di carta, rappresenta il cuore di tutto il discorso che il prof. Gianfranco Cordì ha intrapreso nei precedenti appuntamenti. Il 10 marzo, alle ore 21, infatti ci si interrogherà sul mito della caverna. Scrive Platone nel libro VII della Repubblica: "Immagina di vedere degli uomini rinchiusi in una abitazione sotterranea in forma di caverna (. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
