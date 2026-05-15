Union Berlin-Augsburg sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si affrontano in campo l’Union Berlin e l’Augsburg, due squadre che si preparano a chiudere la stagione. L’Union Berlin arriva dalla sua prima vittoria storica in Bundesliga sotto la guida di un’allenatrice, mentre l’Augsburg cerca di ottenere un risultato utile per qualificarsi alla Conference League. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per l’ultimo appuntamento del campionato.

Un Union Berlin reduce dalla prima storica vittoria in Bundesliga di un allenatrice va a concludere il suo torneo contro un Augsburg a caccia di un posto in Conference League. Gli eisernen hanno approfittato di un Magonza ormai in vacanza per espugnare la MEWA Arena e chiudere i conti con la salvezza. Quattro punti nelle ultime 2 partite e missione compiuta per Eta, e ora testa alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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