La vera storia di Maria Reiche la scienziata che ha dedicato la vita a un grande mistero | Lady Nazca - La signora delle linee è al cinema

C’è qualcosa di ipnotico, nell’idea di una donna sola in mezzo al deserto, armata di una scopa di saggina, che ripulisce pazientemente dal tempo e dalla polvere i contorni di figure gigantesche tracciate nel suolo migliaia di anni fa. È questa l’immagine che resta, e che forse meglio di ogni altra racconta chi era Maria Reiche – matematica, archeologa, traduttrice, tedesca di nascita e peruviana d’adozione – e perché la sua storia meritasse di diventare un film. Dal 12 marzo arriva nelle sale italiane Lady Nazca – La signora delle linee, diretto dal regista svizzero Damien Dorsaz e di cui vi proponiamo qui sopra un video in anteprima esclusiva: un’opera che si muove tra la biografia e il racconto di formazione, tra la ricerca scientifica e quella, più intima, del proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

