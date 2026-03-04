C’è qualcosa di ipnotico, nell’idea di una donna sola in mezzo al deserto, armata di una scopa di saggina, che ripulisce pazientemente dal tempo e dalla polvere i contorni di figure gigantesche tracciate nel suolo migliaia di anni fa. È questa l’immagine che resta, e che forse meglio di ogni altra racconta chi era Maria Reiche – matematica, archeologa, traduttrice, tedesca di nascita e peruviana d’adozione – e perché la sua storia meritasse di diventare un film. Dal 12 marzo arriva nelle sale italiane Lady Nazca – La signora delle linee, diretto dal regista svizzero Damien Dorsaz e di cui vi proponiamo qui sopra un video in anteprima esclusiva: un’opera che si muove tra la biografia e il racconto di formazione, tra la ricerca scientifica e quella, più intima, del proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La vera storia di Maria Reiche, la scienziata che ha dedicato la vita a un grande mistero: "Lady Nazca - La signora delle linee" è al cinema

Lady Nazca - La signora delle linee: l'intrigante mistero archeologico in una clip esclusivaAl cinema dal 12 marzo distribuito da Officine UBU il biopic dedicato alla signora delle linee, che dedicò la sua esistenza a indagare sull'origine...

Addio a Maria Rita Parsi, morta la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambiniPsicoterapeuta, scrittrice e figura di riferimento nelle istituzioni italiane e internazionali, è morta a 78 anni.

Una raccolta di contenuti su Maria Reiche

Temi più discussi: Lady Nazca: la storia vera della donna che ha salvato uno dei più grandi misteri dell’umanità; Lady Nazca - La signora delle linee, da giovedì 12 marzo al cinema; Cosa vedere al cinema a marzo 2026: i titoli più attesi del mese; Gli Ufo esistono, il Pentagono sta pensando come riprodurli. Al cinema è in arrivo il film su Maria Reiche, la famosa Lady Nazca.

Lady Nazca - La signora delle linee, da giovedì 12 marzo al cinemaIl film ispirato alla straordinaria storia vera di Maria Reiche, matematica, archeologa e traduttrice tedesca - naturalizzata peruviana - che ha dedicato tutta la sua vita allo studio e alla salvaguar ... mymovies.it

Lady Nazca - La signora delle linee, un biopic che illumina il lavoro di Maria Reiche1936. Maria Reiche è una giovane insegnante tedesca che insegna matematica a Lima. Accettando di seguire come traduttrice di documenti in tedesco l'archeologo francese Paul D'Harcourt raggiunge l'area ... mymovies.it

In quel momento, sotto il sole accecante del deserto peruviano, Maria Reiche capì di aver trovato il suo posto nel mondo. In questa scena che vi mostriamo in anteprima, Maria Reiche, interpretata da Devrim Lingnau, vede per la prima volta le Linee di Nazca, facebook