Sono state diffuse foto di tagli capelli ispirati alle reali, tra cui pixie cut, long bob, caschetti affilati e versioni butterfly. Sono presenti anche acconciature lunghe e romantiche, che richiamano gli stili tradizionali. Le immagini mostrano diverse interpretazioni di tagli e acconciature, tutte con dettagli distintivi e stili vari. Questi scatti sono stati condivisi sui social e hanno attirato l’attenzione di molti appassionati di hairstyle.

Del resto, nel comparto royal non esistono solo lunghe e romantiche chiome à la Kate. Se le lunghezze medie mettono d'accordo un po' tutte, non mancano grintosi pixie cut e affilati caschetti. Di seguito qualche ispirazione per tagli capelli da vera regina (o principessa, o duchessa.). Il pixie cut come la principessa Charlène Tra le fila royal la principessa Charlène di Monaco è tra le poche a sfoggiare un taglio corto, nello specifico un grintoso e sempre chic pixie cut, che nel tempo ha lasciato crescere un po' tanto da creare romantiche e scenografiche acconciature. Dalle linee morbide, quella della moglie di Alberto II è senza dubbio una proposta hair senza tempo, che unisce praticità, carattere e un'immancabile nota di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'idea per la testa: i tagli capelli ispirati alle reali, le foto

Articoli correlati

Un'idea per la testa: i tagli capelli per il nuovo anno, le ispirazioni dalle star e dai saloniIl cambiamento parte anche da lì, da un look diverso capace di archiviare i giorni ormai vissuti per accoglierne altri tutti da scrivere, e che...

Viaggi ispirati alle serie: castelli, villaggi e luoghi reali dove il mistero prende vitaDalle Highlands alla Boyne Valley: un viaggio nelle location reali che hanno ispirato alcune delle atmosfere più amate delle serie Il fascino dei...

Tutto quello che riguarda Un'idea per la testa i tagli capelli...

Temi più discussi: Un'idea per la testa: la piega? È voluminosa e glam. Le ispirazioni dalle star; Honor Robot Phone, lo smartphone che annuisce mentre parli è un’idea coraggiosa con un futuro da scrivere; Spazio all’Imprenditorialità, un hub per trasformare le idee in impresa; Coronese, orgoglio e testa alta: Una donna sindaco contro il maschilismo politico.

Un'idea per la testa: le acconciature per il cappello (di paglia o rafia). Le ispirazioni da star e realiIl cappello di paglia oppure di rafia è a tutti gli effetti uno dei pezzi chiave del summer hair look. Sebbene fasce e bandane per decorare le proprie acconciature siano soggette al continuo ... vanityfair.it

Un'idea per la testa: sul palco di Sanremo 2026 dominano le onde. Tutte le variazioni di stileDalle salty waves di Pilar Fogliati alle onde Nostalgia del Futuro di Mara Sattei passando per quelle da sirena di Elettra Lamborghini e molto altro. Tutte le onde sul palco dell'Ariston ... vanityfair.it

Panbrioche, sofficissimo e arricchito con granella di zucchero, una fantastica idea per una golosa colazione. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/panbrioche-sofficissimo/ - facebook.com facebook

#Marcelo: “Io allenatore No, non ho la minima idea di tattica. #Ancelotti È una bravissima persona” x.com