L'attrice premio Oscar interpreta un medico legale nella serie su Prime Video tratta dai libri di Patricia Cornwell: alla première di New York ha rubato la scena Nella serie la star 58enne interpreta l’anatomopatologa Kay Scarpetta, un ruolo per cui ha imparato una nuova abilità: fare autopsie. L’ha raccontato lei stessa a Jimmy Fallon, spiegando che per calarsi nei panni della dottoressa Scarpetta ha lavorato fianco a fianco con un medico legale, osservandolo lavorare e imparando le nozioni basilari del mestiere. Compresa la conoscenza dell’anatomia umana e le prassi per svolgere esami sui cadaveri. «Posso rimuovere tutti gli organi e nominarli tutti, uno per uno», ha detto sorridendo a Fallon. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle e abito nero, Nicole Kidman star del red carpet di "Scarpetta", attesissima serie su Prime

‘Scarpetta’: arriva su Prime Video la serie con Nicole KidmanNicole Kidman in Scarpetta interpreta una brillante medico legale, ormai fuori dai giochi, alla quale però viene data una seconda possibilità.

Leggi anche: La star classe 1975 conquista il red carpet del suo ultimo film Couture con una cascata di capelli biondi effetto seta e un trucco metal che domina la scena