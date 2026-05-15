unicredit confcommercio accordo per rafforzare innovazione e sicurezza al sud

Unicredit e Confcommercio hanno stipulato un accordo per promuovere innovazione e sicurezza nel Sud Italia. La digitalizzazione delle imprese italiane sta aumentando, anche se il processo avviene in modo disomogeneo e ancora poco strutturato. Entro il 2025, circa l’80 per cento delle aziende con almeno 10 dipendenti avrà adottato un livello di digitalizzazione di base, mentre solo il 38,1 per cento avrà raggiunto livelli più avanzati. La crescita si concentra in diverse aree del paese, con variazioni significative tra le imprese.

La digitalizzazione delle imprese italiane cresce, ma resta disomogenea e ancora poco strutturata. Nel 2025 quasi l’80 per cento delle imprese con almeno 10 addetti ha raggiunto un livello base di digitalizzazione, ma solo il 38,1 per cento presenta livelli avanzati. Il divario si amplia tra le pmi e nei territori del Mezzogiorno. Parallelamente, i pagamenti elettronici hanno superato i 518 miliardi di euro, raggiungendo il livello più alto mai registrato e confermando una trasformazione ormai strutturale dei sistemi di incasso. È in questo contesto – crescita del digitale e necessità di rafforzarne qualità e sicurezza – che si inserisce l’accordo tra Unicredit e Confcommercio distretto Salerno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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