accordo confcommercio e unicredit per lo sviluppo delle pmi

Il 6 marzo a Roma, Confcommercio e UniCredit hanno rinnovato un accordo iniziato nel 2024. La collaborazione mira a sostenere le imprese associate, aiutandole a realizzare investimenti e a intraprendere percorsi di crescita. La nota ufficiale conferma che l'intesa prevede un sostegno diretto alle piccole e medie imprese. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita al momento.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - UniCredit e Confcommercio hanno rinnovato l'intesa siglata nel 2024 con l'obiettivo - si legge in una nota - "di sostenere le imprese associate, affiancandole nella realizzazione dei loro investimenti e nei percorsi di crescita". In particolare, l'accordo prevede interventi volti a facilitare l'accesso al credito attraverso un'ampia gamma di strumenti di finanziamento pensati per rispondere alle esigenze operative delle imprese, tra cui prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari o per l'acquisto di beni strumentali: è quanto si legge in una nota congiunta. Per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari, l'accordo prevede soluzioni integrate per i pagamenti digitali e strumenti dedicati alla gestione dei flussi di cassa e delle transazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

