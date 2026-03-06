Unicredit e Confcommercio hanno rinnovato l’accordo del 2024 per supportare le imprese associate. L’intesa prevede un aiuto nella realizzazione di investimenti e nel percorso di crescita delle PMI. La collaborazione tra le due organizzazioni continua con l’obiettivo di offrire servizi e risorse alle aziende del settore commerciale. La firma del nuovo accordo segna un passo importante per entrambe le parti.

Uncredit e Confcommercio hanno rinnovato l’intesa siglata nel 2024 con l’obiettivo di sostenere le imprese associate, affiancandole nella realizzazione dei loro investimenti e nei percorsi di crescita. In particolare, l’accordo prevede interventi volti a facilitare l’ accesso al credito attraverso un’ampia gamma di strumenti di finanziamento pensati per rispondere alle esigenze operative delle aziende, tra cui prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per investimenti immobiliari o per l’acquisto di beni strumentali. Soluzioni su misura per investimenti sostenibili. Per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari, l’accordo prevede soluzioni integrate per i pagamenti digitali e strumenti dedicati alla gestione dei flussi di cassa e delle transazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Unicredit rinnova l’accordo con Confcommercio per lo sviluppo delle pmi

Leggi anche: Accordo Confcommercio e Unicredit per lo sviluppo delle Pmi

Cna e Unicredit, accordo per l’innovazione digitale e la crescita dimensionale delle pmiLa Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, e Unicredit hanno sottoscritto un importante accordo di...

Approfondimenti e contenuti su Unicredit rinnova.

Temi più discussi: Accordo Confcommercio e Unicredit per lo sviluppo delle Pmi; UniCredit e Confcommercio rafforzano l’alleanza: più credito, servizi digitali e formazione per le imprese del terziario; Nuovo accordo tra Confcommercio e UniCredit: più credito e formazione per le imprese; Accordo Confcommercio e Unicredit per lo sviluppo delle Pmi.

Unicredit e Confcommercio rinnovano accordo per sviluppo pmiUniCredit e Confcommercio hanno rinnovato l'intesa siglata nel 2024 per lo sviluppo delle Pmi. L'intesa, spiega una nota, ha l'obiettivo di sostenere le imprese associate, affiancandole nella realizza ... ansa.it

Nuovo accordo tra Confcommercio e UniCredit: più credito e formazione per le impreseRinnovata l’intesa per sostenere gli investimenti delle PMI del terziario, con strumenti finanziari dedicati, servizi digitali e percorsi di formazione sulla sostenibilità ... forli24ore.it

UniCredit rinnova la propria Global EDGE Certification in 10 Paesi Europei, rinforzando il proprio impegno per l'equità di genere e inclusione. Restiamo la prima e per ora unica banca paneuropea a essere ricertificata x.com

Prestito personale UniCredit: per finanziare le spese personali e della famiglia Che si tratti di acquistare un veicolo, rinnovare l'arredamento di casa, organizzare viaggi, acquistare beni immobili, consolidare altri prestiti o coprire spese mediche, il Prestito UniC - facebook.com facebook