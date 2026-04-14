Omicidio in Darsena si allarga il giallo | la vittima era stata dichiarata non idonea ai Cpr dai medici indagati

Nella notte si è verificato un omicidio in una zona portuale, dove la vittima era stata dichiarata non idonea ai centri di permanenza temporanea da medici coinvolti nelle indagini. La vicenda si collega a un'inchiesta avviata di recente, che ha coinvolto un ospedale locale. Le autorità stanno analizzando i collegamenti tra i due eventi, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

C’è un filo rosso, inatteso, che lega l'omicidio avvenuto la notte scorsa in via Antico Squero all'inchiesta che nelle scorse settimane ha scosso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. La vittima dell’accoltellamento avvenuto in Darsena, il 29enne di origine senegalese Cisse Moussa, non è.🔗 Leggi su Ravennatoday.it L’Ausl darà supporto psicologico ai medici anti Cpr indagatiRavenna, 2 aprile 2026 – L’Auls di Ravenna segue a livello psicologico il personale sanitario che ha subito aggressioni – sempre più frequenti,... Migranti non idonei ai Cpr, l’esperto sui medici indagati: “Mai successo per i malati finiti nei centri, morti compresi”A Ravenna sei medici sono indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni stranieri irregolari all’ingresso in un Centro di permanenza per il...