Un’operatrice UNICEF francese è stata uccisa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Nell’attacco sono rimaste ferite altre persone, mentre almeno tre hanno perso la vita. L’episodio si è verificato nella città situata nell’est del paese, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’attacco. La notizia ha causato scalpore nella regione.

Almeno tre persone hanno perso la vita in un attacco che ha avuto luogo a Goma, città nella nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Tra le vittime c'è anche Karine Buisset, una cittadina francese che lavorava come operatrice umanitaria per l' UNICEF. A confermare la sua morte è stato il presidente Emmanuel Macron; non si conosce ancora l'identità delle altre due persone. Goma è il centro urbano più importante della regione del Nord Kivu, molto contesa perché ricca di risorse minerarie. Da un anno, il gruppo paramilitare del Movimento per il 23 marzo ( M23 ) ha preso il controllo della zona, istituendo un governo parallelo che ha reso la situazione umanitaria, già problematica, ancora più grave.