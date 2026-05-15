Un' analisi del traffico da 50mila euro sull' asse Civate-Pescate per migliorare viabilità e sicurezza
La Provincia di Lecco e i Comuni di Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Pescate e Valmadrera hanno deciso di affidare un incarico professionale del valore di circa 50.000 euro per un’analisi del traffico lungo l’asse che collega Civate e Pescate. L’obiettivo è valutare la capacità di questa rete viaria e il livello di servizio offerto, con l’intento di migliorare la viabilità e la sicurezza della zona. L’incarico prevede la realizzazione di uno studio dettagliato sulla circolazione lungo questa tratta.
La Provincia di Lecco e i Comuni di Civate, Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Pescate e Valmadrera intendono affidare un incarico professionale per redigere un’analisi del traffico volta a valutare la capacità e il livello di servizio della rete viaria sull’asse Civate-Pescate, che interessa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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